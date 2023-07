Ex-schepen en huidig schepen van De Haan veroordeeld na inbraak in computer van personeelslid

De zaak gaat terug naar eind januari 2017. Een personeelslid van de gemeente De Haan stuurde toen een interne mail over de concessie van tennisvelden naar haar echtgenoot, die zelf voorzitter was van een andere tennisclub. Volgens dat personeelslid gebeurde dat met toestemming van de toenmalige burgemeester, maar de zaak leidde tot het ontslag van het personeelslid.

Volgens het ontslagen personeelslid was er ingebroken in haar computer om de doorgestuurde mail te vinden en die te gebruiken om haar te ontslaan. Een informaticaspecialist van het gemeentebestuur bekende dat hij de computer gehackt had op vraag van Kurt Beirens, die toen nog schepen van De Haan was.

Beirens ontkent dat hij ooit de opdracht gaf om de computer te kraken. Maar de rechter oordeelt dat het hacken van de computer wel degelijk duidelijk in opdracht van Kurt Beirens is gebeurd. Beirens, die in 2019 ontslag nam als schepen, wordt veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf met uitstel.