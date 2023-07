Nepnieuws linkt LGBTQ+-gemeenschap steeds vaker aan geweld en pedofilie

Een tweede vorm van nepnieuws die regelmatig in de EU circuleert, is er een waarbij leden van de LGBTQ+-gemeenschap ,en nog specifieker trans mensen, in verband worden gebracht met pedofilie. Om die ongegronde stelling te staven, werden in het verleden valse berichten verspreid over mensen die zogezegd ‘ageless love’, of ‘leeftijdsloze liefde’, promoten, zelfs met minderjarigen.

Er doen verschillende varianten van dit verhaal de ronde. Zo deed in de EU een vals verhaal de ronde waarbij een trans vrouw in Brazilië een geslachtsdeel zou hebben getoond aan een meisje. Die interpretatie bleek verzonnen.



Recent bereikte de valse claim dat pedofielen een plaats binnen de LGBTQ+- vlag en -gemeenschap krijgen, zelfs de gemeenteraad van Ieper. Volgens een raadslid is de zogenaamde Progressive Pride Flag ongepast omdat ze pedofilie zou promoten. Dat klopt niet: LGBTQ+-bewegingen distantiëren zich van pedofilie en kindermisbruik. En ook de uitleg die de vlag koppelt aan pedofilie klopt niet.



In hetzelfde kader ontstond in ons land niet lang geleden ophef op sociale media over een video die Dries Van Langenhove, voormalig Kamerlid voor Vlaams Belang, online plaatste. Daarin was te zien hoe Van Langenhove door Brugge wandelt en aan de gevel van een winkel de Progress Pride-vlag, een variant op de regenboogvlag, ziet hangen. Hij noemt de vlag een ‘pedofielenvlag’, gaat de winkel binnen en vraagt de werknemers of ze zich ervan bewust zijn dat die daar hangt.

De theorie dat transgenderisme, dat ook onder het acroniem LGBTQ+ valt, directe linken heeft met pedofilie, is onder een kleine groep radicale influencers erg populair. Zo werd onder meer in België en Nederland ook al geprotesteerd tegen enkele voorleesuurtjes van drags voor kleuters.

Het discours dat Amerikaanse influencers op het internet gooien, vond de laatste maanden ook steeds meer ingang in Vlaanderen. De twee bekendste voorbeelden vonden het voorbije half jaar toevallig allebei in Brugge plaats. Zo ging een delegatie van de extremistische jongerenbeweging Schild en Vrienden actie voeren tijdens "Drag Queen Story Hour".