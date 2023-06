Een appartementsgebouw van 14 verdiepingen in lichterlaaie: enge beelden, maar wat moet je doen in zo'n situatie?

Dat wordt het "Stay-in-place"-systeem genoemd. Het principe is dat je ter plekke blijft en wacht op de brandweer. Die kan je dan evacueren of de brand bestrijden, zodat je veilig op je appartement blijft. "In principe zou een appartementsdeur voldoende bescherming moeten bieden als de brand op een andere plaats is." Een absolute no-go is door de rook gaan. "Rook is de grootste vijand. Doden zijn er zelden door de temperatuur of door de vlammen. Rook neemt de zuurstof weg en bevat giftige stoffen. Dat is het grootste probleem, daardoor stikken we." Een natte handdoek voor de deur leggen of voor je mond houden, zal in dat geval ook geen soelaas brengen.