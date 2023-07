Maasmechelen investeert 1 miljoen om het stadion van Patro Eisden aan te passen aan profniveau

Voetbalclub Patro Eisden is kampioen in eerste nationale geworden, dat is de hoogste amateurafdeling. Patro promoveert nu naar 1B, dat is profniveau. En om op dat niveau wedstrijden te spelen zijn er strengere voorwaarden voor het stadion. Daarom investeert de gemeente Maasmechelen een miljoen euro in infrastructuurwerken in het stadion.

"Een miljoen euro is noodzakelijk om het stadion puur wettelijk aangepast te maken om op het niveau van 1B te spelen", zegt burgemeester Raf Terwingen (CD&V). "De gemeente doet dat voor alle clubs. We stellen het geld ter beschikking als subsidie, die gedeeltelijk moet terugbetaald worden, om te voldoen aan de voorwaarden van het niveau waarop de club speelt."

Concreet gaat dat in het stadion van Patro Eisden onder meer om de verlichting die sterker moet zijn en de bouw van een plaats waar de politie zich kan opstellen om bepaalde zaken te monitoren.