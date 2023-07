Gentse baby's kan je vanaf nu ook online aangeven: "Ouders minder belasten in drukte na bevalling" 

Gent is, na de Leuven, de eerste stad in Vlaanderen die met het systeem van digitale geboorteaangifte werkt. "We hebben op de federale regelgeving moeten wachten, maar voor ons is het nu wel interessant omdat het over grote aantallen gaat, we hebben veel geboortes in Gent. Toch denk ik dat het voor elke stad en gemeente interessant kan zijn." Momenteel is er nog geen nationaal platform waarop het mogelijk is. "Ik ga er wel van uit dat dat er gaat komen, want het is niet voor elke stad evident en kostenefficiënt om dergelijk platform te laten ontwikkelen. En uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde doen, dus het zou beter zijn als er een nationale databank zou kunnen zijn."