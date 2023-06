Bijna kwart miljoen doden in 2022 door wereldwijde conflicten 

Ondanks de weinig positieve cijfers merkt het IEP op sommige plaatsen wel verbeteringen op, zoals in Mali en Jemen. Hoewel er in Mali, dat geteisterd wordt door terroristische groeperingen, in 2022 meer dan 1.000 doden vielen, is dat wel een sterke daling ten opzichte van 2021. En terwijl Jemen nog de grootste humanitaire crisis van 2019 was, is het aantal slachtoffers van geweld er met meer dan de helft gedaald. Al betekent dat natuurlijk niet dat alle problemen in die landen opgelost zijn.