Goedkoper tanken op weg naar je vakantie: zelfs het tijdstip van de dag maakt een verschil

En wist je dat er in Frankrijk heel strenge regels bestaan over het gebruik van je smartphone in je auto. En dat je in Duitsland een flinke boete kan krijgen wanneer je op de snelweg niet voldoende afstand tot je voorligger houdt? In deze aflevering van Nieuwe Feiten op VRT Radio 1 leggen we het haarfijn uit welke verkeersregels je in het buitenland moét kennen.