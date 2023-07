Twee podia op Rock Werchter 2023 draaien op groene Limburgse stroom

Futech, de installateur van zonnepanelen uit Tessenderlo, voorziet dit jaar via het groene energieplatform Bolt twee podia van Rock Werchter van groene stroom. Daarvoor schakelt energieplatform Bolt drie superbatterijen in die de stroom van over het hele land kunnen opslaan. Samen met nog eens 70 zonnepanelen aan de ingang van het festival is er zo altijd voldoende groene stroom, ook op piekmomenten.