Geen cannabisplantage van vier hectare aan abdij van Herkenrode, wel legale vezelhennep voor isolatiemateriaal

Bij een wandeling of fietstocht in Herkenrode kan je zicht je even bedriegen. Op bepaalde velden staat iets wat lijkt op een enorme cannabisplantage, maar dat is het niet. "Het is vier hectare aan vezelhennep", zegt boer Pieter Coopmans.

"Het lijkt er hard op, maar deze variant is wel legaal." Op het bordje aan de weide staat te lezen dat het THC-gehalte onder 0,3 procent ligt. THC is de psychoactieve stof die in cannabis zit. "Van deze hennep ga je dus niet zo blij worden", lacht Coopmans.