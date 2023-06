Midden september nieuwe prik tegen coronavirus, zonder uitnodigingen en vaccinatiecentra 

Wie dat wenst, kan er ook voor kiezen om gelijktijdig het griepvaccin te ontvangen. Het griepvaccin zal wellicht vanaf half oktober beschikbaar zijn.



"Er wordt gestreefd naar maximale gelijktijdigheid met het covidvaccin, maar het is geen must", zegt minister Crevits. "De doelgroepen zijn heel gelijk. We zijn aan het afwachten wanneer juist het aangepaste griepvaccin er zal zijn en het aangepaste covidvaccin. De komende weken wordt duidelijk of er een mogelijkheid bestaat om zoveel mogelijk mensen gelijktijdig te vaccineren."