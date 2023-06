Agressie, alcohol en drugs, maar dankzij "herstelkamer" vond Dirk zichzelf terug: "Beter dan klassieke straffen"

Zulke herstelkamers bestaan al een tijd. In Gent waren ze in 2008 de eersten met de zogenaamde Drugsbehandelingskamer, die verslaafde criminelen hielp om van de drugs af te raken. Minister van Justitie Vincent van Quickenborne (Open VLD) wil het systeem nu verder uitbreiden: "Bij het begin van de regeerperiode waren er 5 van die herstelkamers, tegen begin volgend jaar zullen dat er 22 zijn. In Vlaanderen komen die er in Dendermonde, Oudenaarde en Leuven. Vooral voor de opvolging van drugsmisdrijven, maar ook voor intrafamiliaal geweld, en in Antwerpen is er ook een herstelkamer voor jonge criminelen die net meerderjarig zijn. We hebben 4,6 miljoen euro vrijgemaakt om 72 nieuwe mensen aan te werven voor die kamers. En we werken ook aan een wettelijk kader om die kamers te verankeren. Je ziet gewoon dat dit beter werkt dan de klassieke strafjustitie."