Hoeve in Stekene brandt volledig uit door ontplofte batterij

Iets voor middernacht werden zowel de Nederlandse en Belgische hulpdiensten opgeroepen voor een uitslaande woningbrand in de Bergstraat in Stekene. Bij aankomst was het dak hevig aan het branden en was er veel rook. Door te weinig druk op de waterleidingen moest de hulpverleningszone Waasland extra tankwagens inzetten. Toch was de hoeve na enkele uren volledig uitgebrand.