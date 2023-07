Luchtvaartmaatschappij past regels rond huisdieren aan: "Plots weegt onze Sloef 1 kilo te veel en moet hij in het ruim"

Ronny van Petegem en zijn vrouw Claire vliegen al jaren met hun hond richting Spanje. "Sloef gaat altijd mee met ons, hij heeft er ondertussen al 66 vluchten op zitten", begint Ronny.

Honden meenemen in de vliegcabine is toegelaten, onder bepaalde voorwaarden. Ze moeten vervoerd worden in een speciaal daarvoor aangepaste zak en het dier moet de hele reis onder de stoel en in de zak blijven. "Sloef was dat al goed gewoon. Die bleef altijd braaf zitten en hij was de reis van 2 uur en 50 minuten intussen ook gewoon geworden", zegt Ronny.

Maar dat kan nu dus niet meer, want vliegtuigmaatschappij TUI Fly reduceerde het maximum toegelaten gewicht van 10 naar 8 kilo voor dieren in de cabine. "Maar Sloef weegt 9 kilo, inclusief de zak waarin hij vervoerd wordt."



"In 2018 kochten we een appartement in Torrevieja, onze favoriete Spaanse reisbestemming. Sindsdien gaan we jaarlijks meerdere keren naar daar en dan verblijven we er soms tot 5 weken. Sloef niet meenemen is geen optie. Er zit nu niets anders op dan met de auto te gaan."