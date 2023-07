Ronse investeert 11 miljoen euro in Nieuw Administratief Centrum 

“Op de hoek van de Grote Markt en de Peperstraat komt een nieuwbouw met op het gelijkvloers een dienstenplein dat uitkijkt op de nieuwe binnentuin”, zegt schepen Brigitte Vanhoutte (N-VA). “Op het bovenste verdiep vinden we de polyvalente vergaderzaal die uitkijkt over de Grote Markt. Het gebouw biedt ook een ondergrondse fietsparking en een polyvalente cafetariaruimte die aansluit op de bestaande trouwzaal. Het gebouw is bijna energieneutraal en zal geen gebruik maken van fossiele brandstoffen. Maar op het nieuwe gebouw is het dus nog even wachten tot 2026.