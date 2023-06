Interventielijn aan kust om vogels te melden die misschien besmet zijn met vogelgriepvirus

Er is een nieuw centraal nummer dat 24 uur op 7 dagen bereikbaar is voor het melden en ophalen van vogelgriepslachtoffers. Op die manier wordt het risico beperkt dat de vogels te lang blijven liggen en zo mogelijk ook andere dieren besmetten.

Muriël Vervaeke van het Agentschap voor Natuur en Bos: "Als je een dode of zieke vogel vindt, blijf er van af. Niet aanraken. Meld de zieke of dode vogel via de Vogelgriepinterventielijn Kust. Dan komt er iemand de vogel of het kadaver ophalen."

Het nummer van de Vogelgriepinterventielijn Kust: 0465 00 52 31. Meer informatie vind je op www.west-vlaanderen.be/vogelgriep-kust.