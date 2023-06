Vlaanderen wil culinair erfgoed op de kaart zetten: bestaat Vlaamse kost en is er veel verschil met Belgische keuken?

We denken allemaal spontaan aan frietjes en stoofvlees, maar bestaat er eigenlijk wel echt iets als Vlaams culinair erfgoed? Volgens tv-kok Jeroen Meus is dat een moeilijke vraag. "We hebben niet zoiets als een tapas- of mezzecultuur", zegt hij in "Nieuwe feiten" op Radio 1. "Onze keuken vertrekt vooral vanuit onze producten."