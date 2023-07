Waterspektakel opener van Gentse Feesten: "Vlasmarktkoppel doet de muziek, uit waardering voor jarenlange inzet"

Gerald en An van café Charlatan op de Vlasmarkt, zijn al jarenlang de organisatoren van de Vlasmarkt, waar menig bezoeker van de Genste Feesten al eens stond tot bij het ochtengloren. "We willen onze waardering tonen voor hun inzet voor de late (en vroege) uren van de Gentse Feesten. Daarom hebben we hen gevraagd om de muziek te kiezen voor het waterspektakel", vervolgt de schepen. Volgens hem zullen kenners en liefhebbers heel wat Gentse elementen herkennen in de muziek.

Het waterspektakel aan Portus Ganda op vrijdag 14 juli start om 22.30 u en duurt ongeveer 20 minuten. Toeschouwers kunnen het zien van op het Veermanplein, de waterkant van het Van Eyck-zwembad en ter hoogte van de kruising met de Nieuwbrugkaai en het Bavobrugje. Niemand mag tijdens het spektakel op het water.