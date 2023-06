Koning Albert (89) blijft nog zeker tot begin volgende week in het ziekenhuis

Koning Albert en koningin Paola verblijven momenteel in kasteel Belvédère in Laken, hun officiële residentie. Van daaruit is koning Albert gisterenochtend naar het ziekenhuis overgebracht. Volgens het Paleis vertoonde hij tekenen van uitdroging en is hij daarom uit voorzorg opgenomen.

Koning Albert was tussen 9 augustus 1993 en 21 juli 2013 de zesde koning der Belgen. Hij deed troonsafstand voor zijn zoon Filip. De voorbije jaren sukkelde Albert al meermaals met zijn gezondheid. Zo is hij hartpatiënt en moest hij in 2014 een huidtumor laten verwijderen aan het hoofd.