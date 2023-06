Nederlandse frituuruitbaters en Belgische journalist maken raketinslag in Kramatorsk mee: "Veel geluk gehad"

Voor Franky van Hintum en Coen van Oosten is het de twaalfde keer dat ze in Oekraïne zijn met hun frietkraam. Ze komen vaker op plekken waar de oorlog dichtbij is, maar het is de eerste keer dat ze zelf in het geweld terechtkomen. Toch denken ze niet aan stoppen: "Zelf zijn we zo goed als ongedeerd, maar onze wagen is zwaar beschadigd. We proberen nu in Charkiv te geraken en zullen dan beslissen wat we verder gaan doen", zegt van Hintum.

De raketinslag heeft hem en zijn collega naar eigen zeggen nog meer gemotiveerd: "Ik voel me sterker en overtuigder om door te gaan. Gisteren waren we wel even in paniek, maar ik heb niet het gevoel dat we er emotioneel iets aan over hebben gehouden. Misschien komt dat nog, maar we gaan zeker door met onze acties."