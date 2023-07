Limburgse horeca roept op om reservaties op tijd te annuleren: "Lege tafels geven een slecht beeld"

"Dit is een probleem in heel België en zelfs in veel andere landen. Al is het moeilijk om een goed zicht te hebben in hoeveel horecazaken het gebeurt, omdat ze de laattijdige reservaties, ook wel 'no-shows' genoemd, niet allemaal registreren. Als je kijkt naar de cijfers van de laatste 6 maanden in Vlaanderen, hebben op dit moment 22.500 geregistreerde no-shows. Een gemiddelde reservatie telt 4 personen, dus het gaat over zo'n 90.000 mensen die niet zijn komen opdagen", zegt Stefan Potloot, Business Unit Director bij Resengo, dat gespecialiseerd is in online reserveringen en alles wat daarbij komt kijken.