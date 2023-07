Man die meisje van 14 verkrachtte in Zulte wordt geïnterneerd

De feiten dateren van 17 december 2021 in Zulte. Op die dag fietste het meisje van 14 van school naar huis. De man merkte haar op in Deinze. Pas in Zulte sprak de man het meisje aan en trok hij haar van haar fiets. Daarna betastte hij het meisje en reed hij weg. De man kon geïdentificeerd worden dankzij camerabeelden. Hij werd aangehouden in oktober 2022.

De man van 43 verscheen woensdag voor de Gentse correctionele rechtbank voor verkrachting. Volgens drie rechters is de verkrachting bewezen. "De feiten zijn gruwelijk. We zien geen enkele reden om te twijfelen aan de verklaring van het slachtoffer", klinkt het bij de rechter. De rechtbank heeft beslist de man om te laten interneren. Dat betekent dat de rechter oordeelt dat de dader geen controle heeft over zichzelf door een psychische ziekte.

In tegenstelling tot een straf heeft internering geen einddatum. Iemand wordt geïnterneerd tot de rechter oordeelt dat de psychische toestand voldoende stabiel is en dat er geen gevaar meer is voor de maatschappij. De man gaat daar niet mee akkoord, en gaat in beroep tegen het vonnis. Hij blijft nu in voorhechtenis tot de zaak voorkomt voor het hof van beroep.