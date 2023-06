Mobiele flitspaal in Halle leverde al 1500 boetes op in drie maanden tijd: "Aantal overtredingen neemt wel af"

"Dikke Bertha" (zoals de Hallenaren hem intussen noemen red.) kwam er onder andere na een onderzoek van de politiezone Zennevallei. "Daaruit bleek dat 60 procent van de inwoners onaangepaste snelheid het grootste veiligheidsprobleem in hun buurt vinden. Daarom willen we extra inzetten op handhaving en huren we de flitspaal voor een periode van 1 jaar voor 300.000 euro", legt de schepen uit.

De flitser is verplaatsbaar en wordt vooral ingezet in woonzones, recreatiegebieden en schoolomgevingen waar je 30 of 50 per uur mag rijden. De meeste overtreders kregen een GAS-boete. 39 chauffeurs hielden er een gerechtelijk proces-verbaal aan over omdat ze meer dan twintig kilometer per uur te snel reden.