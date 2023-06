Leuven krijgt voorlopig geen vergunning voor nieuwe podiumkunstensite in centrum van de stad

Het stadsbestuur kan tegen de beslissing in beroep gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen of een nieuwe aanvraag indienen met de nodige aanpassingen. "We zien de beslissing als een uitnodiging om ons dossier aan te passen en een nieuwe aanvraag in te dienen. De deur staat op een kier en we gaan ons best doen om de vertraging zou minimaal mogelijk te houden. Dit is een heel groot project. Het zou zonder zijn als er veel tijd en middelen verloren zouden gaan omdat er over bepaalde dingen een interpretatieverschil is", aldus nog Cornillie.