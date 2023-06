Onze reporter op de grens met Myanmar: "Ook in deze vergeten oorlog speelt Rusland een vuile rol"

Via een bochtige weg rijden we door de bergen, bedekt met een jungle vol bamboe en bananenbomen. Dit is het grensgebied tussen Myanmar en Thailand. Onze Myanmarese gids brengt ons naar een geheime locatie waar rebellen verblijven die zwaar gewond zijn geraakt en voor verzorging de grens zijn over gesmokkeld naar Thailand.

Omdat ze ook over de Thaise grens niet veilig zijn voor het regeringsleger van Myanmar, mogen we geen herkenbare details van de schuilplaats filmen of fotograferen. Een grote binnenplaats is afgedekt met doeken tegen de brandende zon. Daaronder staan bedden gemaakt uit bamboestokken. Elk schaduwplekje is ingenomen door gewonde verzetsstrijders.

Ik zie een jongen die zonder handen probeert zijn smartphone te bedienen. Daarnaast ligt een man wiens schedel is gehalveerd door een granaatscherf. Met zijn ogen maakt hij cirkelende bewegingen. Wat verder wordt iemand gewassen in een rolstoel. Zijn benen zijn weg. Een meisje op krukken komt ons met de glimlach tegemoet. "Welcome to paradise", zegt ze met een knipoog.