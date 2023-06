Faillissement zorgbedrijf Curamant veroorzaakt onzekerheid voor honderden bewoners en personeelsleden

De bewoner stelt zich vragen over de kwaliteit van de zorg: “De basiszorg is er niet meer, laat staan wat ze in ons contract beloven en waar we bovendien maandelijks royaal voor betalen. Het was de afgelopen maanden al erg. Verplegend personeel neemt ontslag. Soms is er ook niet de beloofde zorgpermanentie. Mensen worden geweigerd om op het toilet gezet te worden omdat er niet genoeg personeel is. Ik maak me ernstig zorgen dat zich hier binnenkort sociale en medische drama’s gaan afspelen.”