Wonen en werken in eigen gemeente: nieuwe website linkt Maasmechelaars die een job zoeken en lokale bedrijven aan elkaar

"Werk hebben we meer dan genoeg: we krijgen heel veel aanvragen en hebben heel veel projecten. De grootste uitdaging voor ons is om ons personeelsbestand telkens opnieuw aan te vullen", zegt Bart Truyens, zaakvoerder van VIP Clean. "Momenteel is het lokaal erg moeilijk om mensen te vinden. We begrijpen zelf niet zo goed hoe dat komt. We hopen dat alle inwoners en werkzoekenden van Maasmechelen hun weg naar de website vinden en dat we ons personeel kunnen uitbreiden. Zelf zijn we op zoek naar een management assistent en medewerkers voor zowel schoonmaak als onze specialisatie: reiniging na brand en crime cleaning."