Open VLD in Waregem stapt uit fractie met N-VA

In Waregem maakt N-VA/Open VLD als één partij deel uit van de oppositie. 4,5 jaar geleden trokken beide partijen dan ook met een gezamenlijke lijst naar de kiezer. Maar aan die samenwerking komt nu een eind. De Open VLD-gemeenteraadsleden Guy Vanden Eynde en Maxim Laporte zullen vanaf september als onafhankelijk raadslid in de gemeenteraad zitten. Volgens afdelingsvoorzitter Evy Vandemaele zijn er geen concrete geschillen met gemeenteraadsleden van N-VA, maar liggen de visies van beide partijen te sterk uit elkaar. "De verstandhouding met de raadsleden van N-VA was altijd goed en we zijn hen daar dankbaar voor. Maar de voorbije maanden is steeds meer duidelijk geworden dat we de dingen anders zien."