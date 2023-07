Open VLD Opwijk trekt als VIVO naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2024

"Een nieuwe verruimde partij", klinkt het. "VIVO staat voor Vrij Inclusief Vernieuwend Ondernemend. We willen een positieve bijdrage leveren aan de gemeenschap. Dat doen we aan de hand van een sociaal en ondernemend beleid met duurzame oplossingen. We positioneren ons nog altijd als een liberale partij, maar onderscheiden ons door onze openheid en toegankelijkheid voor alle inwoners van Opwijk. Iedereen moet de vrijheid hebben om deel te nemen aan het maatschappelijke, economische en politieke leven. We richten ons op vooruitgang en inclusie voor alle burgers."