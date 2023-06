4 personeelsleden UGent maken spottende en neerbuigende opmerkingen over studenten in gelekte opname

Zo is op de beelden te zien hoe de examinatoren een wenende student uitlachen nadat die het examen heeft afgesloten. In een ander gesprek spotten ze met een aantal studenten die een slecht examen aflegden: "Hij kan het eens aan zijn mama of zus vragen. Ai ai ai, dus die is ook al gebuisd. Ik denk dat we drie op een rij gaan kunnen maken", klinkt het in de opnames.