Rellen in buitenwijken van Parijs na doodschieten van 17-jarige autobestuurder door motoragent

Het 17-jarige slachtoffer moest voor een controle stoppen, omdat er meerdere verkeersovertredingen begaan werden. Hij weigerde en dreigde over de politie heen te rijden. Twee agenten hielden hun vuurwapen in de aanslag.



Op beelden die op het internet rondgaan, is te horen hoe iemand roept "ik ga een kogel door je hoofd jagen". Waarop de bestuurder doorrijdt en een schot gelost wordt. Even later crasht de gele Mercedes en sterft de tiener aan zijn verwondingen. Hij was geraakt in de borststreek.