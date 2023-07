Populatie heikikker opnieuw afgenomen in Limburg, ondanks nat voorjaar: geen eitjes op 4 van 7 telplaatsen

Helaas is het net als vorig jaar niet bijster goed gesteld met het diertje in onze contreien. "Wat we de laatste jaren zien, heeft zich helaas ook dit jaar voortgezet", zegt Peter Engelen van Natuurpunt. "Er is een duidelijke afname van het aantal legsels, en op sommige plaatsen worden zelfs geen eitjes meer waargenomen. Vorig jaar zagen we op 3 van de 7 telplaatsen geen broedgevallen meer. Nu is dat al op 4 van de 7 locaties."