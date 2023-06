Van bewogen regeringsvorming en vetes met andere voorzitters tot slechte peilingen: dit was het parcours van Egbert Lachaert 

Maar zonder de N-VA. En dat leidde tot een vertrouwensbreuk met N-VA-voorzitter Bart De Wever. De relatie tussen de voorzitters raakte steeds meer verzuurd.



Sla er eender welk interview met De Wever op na sinds oktober 2020 en de kans is zeer groot dat je er een sneer naar Open VLD, of zelfs Egbert Lachaert persoonlijk, in terugvindt. En ook Lachaert was sindsdien allesbehalve zacht voor de N-VA en De Wever.

Pas anderhalf jaar later zaten ze voor het eerst samen in een televisiestudio. "Mijn deur staat open om erover te praten", verklaarde Lachaert toen in "De zevende dag". "Die strijd tussen onze partijen doet eigenlijk niemand goed." Al leek De Wever - die tijdens het volledige interview met Lachaert fronsend voor zich uit staarde - daar toen vrij weinig voor te voelen.