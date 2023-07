Protest tegen uitbreiding sociale woningen in Onze-Lieve-Vrouw-Waver

De actiegroep zegt dat ze niet tegen de komst van nieuwe buren is. In de buurt staan nu bijna 80 sociale woningen. "De wijk is altijd maar groter geworden. We wisten dat er nog een uitbreiding ging komen maar nu zou er een groene ruimte worden opgeofferd", zegt actievoerder Liesbeth Verswyvel. "Wij willen graag nieuwe bewoners ontvangen maar niet op die plek. Er is ons altijd gezegd dat dit stuk groen zou blijven. Er is nood aan open ruimte en dan bedoelen we niet een stuk gazon met 7 bomen voor een woonblok."