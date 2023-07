Provincie Oost-Vlaanderen verhoogt budget om Aziatische hoornaar te bestrijden

De Aziatische hoornaar is een agressieve wespensoort die acht jaar geleden in een Chinese container de haven van Marseille binnenkwam. Sindsdien is de wesp een echte plaag. De dieren eten zoveel insecten dat ze een bedreiging voor de biodiversiteit vormen. Bij imkers doden Aziatische hoornaars soms zelfs hele bijenkasten. De imkers dringen daarom al langer aan op een gecoördineerde aanpak. Daarvoor gebruiken ze een telescopische lans, om de nesten hoog in de bomen te kunnen vernietigen. Twee jaar geleden was het nog een proefproject, sinds vorig jaar is het een ingeburgerde verdelgingsmethode.