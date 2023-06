Open VLD zoekt nieuwe voorzitter: Els Ampe wil snel duidelijkheid, vicevoorzitter D’Hose pleit voor rust

Senaatvoorzitter Stephanie D'Hose, tevens vicevoorzitter van Open VLD, heeft "begrip" voor de beslissing van Egbert Lachaert om zijn mandaat als partijvoorzitter terug te geven na de zomer. Volgens D'Hose was Lachaert "moegestreden". "De tegenvallende peilingen zijn bij iedereen hard aangekomen, zeker ook bij de voorzitter", aldus D'Hose aan Belga.

Over hoe het nu concreet verder moet, kan ze nog niet veel kwijt. "We moeten nu wat rust nemen en het stof laten neerdwarrelen. We zullen de zomervakantie aangrijpen om te bekijken hoe het verder moet en wie kan overnemen", legt D'Hose uit.

Zelf heeft ze naar eigen zeggen niet de ambitie om de fakkel over te nemen. "Misschien is er nood aan een overgangspaus?", klinkt het. Maar wie wil in deze moeilijke omstandigheden het voorzitterschap op zich nemen in de aanloop naar een levensbelangrijk verkiezingsjaar?

"Er zal zich wel iemand aandienen. Daar maak ik me geen zorgen over. Maar nu moeten we het stof eerst laten neerdwarrelen", aldus nog D'Hose.