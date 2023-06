Rook van aanhoudende bosbranden uit Canada bereikt nu ook Europa: gaan we dat merken?

En nu is het aan steden als Detroit, Minneapolis en Chicago. In het hele gebied van de Grote Meren, aan de grens met Canada, en in delen van het centrum en het oosten van de Verenigde Staten zijn er bezorgheden over de luchtkwaliteit. Volgens de Amerikaanse Environmental Protection Agency is de luchtkwaliteit in de VS momenteel het slechtst in delen van de staten Illinois, Michigan en Wisconsin.

Michigan heeft een waarschuwing voor luchtkwaliteit voor de hele staat uitgestuurd. In de stad Detroit wordt de luchtkwaliteit momenteel bestempeld als "heel ongezond". Dat geldt ook voor Milwaukee (Wisconsin) en Chicago (Ohio). Ook daar is de skyline gehuld in een soort van mist. Inwoners van Chicago dragen mondmaskers als ze buiten komen, omdat de lucht hun ogen en hun neus prikkelt.