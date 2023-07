Rookverbod aan Paalse Plas en speeltuin Koersels Kapelleke: "Willen geuroverlast en zwerfvuil tegengaan"

De nieuwe regel moet geuroverlast en zwerfvuil beperken. "In de eerste plaats merkten we dat we erg veel sigarettenpeuken terugvonden in het zand en in het water van de recreatiedomeinen", legt schepen van Recreatie, Jessie De Weyer (N-VA) uit. "Daarnaast is er uiteraard de rook en de geur van sigaretten die onprettig kan zijn voor andere bezoekers."