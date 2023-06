Schaarbeek bouwt eerste Nederlandstalige crèche aan Liedtsplein

Schepen van Jeugd, Adelheid Byttebier (Groen) is alvast erg opgetogen met het project. “We zitten met een wezenlijk gebrek aan kinderopvang in Brussel. Ik ben dus verheugd dat de gemeente blijft inzetten op een volwaardig Nederlandstalig aanbod, al jarenlang één van mijn strijdpunten in Schaarbeek."