Slechtziende Karl Meesters op reis met muzikanten in nieuw VRT-programma "Niks te zien": "Ik ben de reisleider die zelf begeleiding nodig heeft"

Meesters hoopt een inspiratiebron te zijn voor andere mensen met een beperking: "Ik herinner me nog precies het moment waarop een dokter me vertelde dat ik ooit blind zou worden. Ik was toen 16. Enkele jaren later kwamen de eerste symptomen en ben ik volledig gecrasht."

"Ik had toen inspiratie nodig om te beseffen: er is nog zoveel mogelijk. Nu wil ik graag zelf die inspiratiebron zijn voor jonge mensen met een beperking. Ik wil mensen verrassen over wat er allemaal wèl kan als je een persoon bent met een handicap."