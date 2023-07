Snackbar aan Groeningerplein in Borgerhout moet langer gesloten blijven na steekpartij

Het risico dat de rivaliserende drugsbendes, die bij elkaar in de buurt wonen, opnieuw met elkaar in de clinch gaan, is te groot, luidt het. De opening van de zaak zou de openbare orde en rust in de buurt serieus kunnen verstoren.



De zaak ligt aan een speelplein waar veel gezinnen met kinderen wonen. Het gaat om een buurt waar de leefbaarheid al zwaar onder druk staat door drugsincidenten, vechtpartijen, geluidshinder en veelvuldige verkeersovertredingen.



Na afloop van deze 2 extra maanden sluiting, zal de burgemeester de situatie opnieuw laten evalueren. Als blijkt dat er nog altijd een ernstig risico is dat de openbare orde in het gedrang komt, kan de opgelegde sluiting nog verlengd worden.