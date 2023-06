Personeel Unigro in Sint-Niklaas keurt sociaal akkoord unaniem goed: "We worden goed betaald en begeleid na sluiting"

Naast de wettelijke opzegvergoeding, krijgen de medewerkers ook een sluitingspremie, een anciënniteitspremie van 900 euro per anciënniteitsjaar, daar boven op een premie van 7.000 euro, nog een opleidingsvergoeding en tenslotte een outplacementaanbod om mensen naar een nieuwe job te leiden.

"Dat is echt wel een correct en mooi afscheid voor de werknemers", zegt Parmentier. "Zeker het outplacementaanbod is aantrekkelijk. Want er zijn toch wel veel vacatures tegenwoordig. Mensen die misschien heel lang bij Unigro gewerkt hebben, zullen nu de kans krijgen om opnieuw te leren solliciteren, wat ze misschien niet meer in de vingers hebben. Samen met de opleidingsvergoeding is dat toch een uitgelezen kans om op zoek te gaan naar nieuw werk." Volgens Parmentier zijn er maar weinig werknemers die door hun leeftijd wellicht niet meer elders aan de slag zullen.

In het sociaal akkoord staat dat Unigro gefaseerd zal sluiten. Vanaf midden augustus worden de activiteiten bij de webwinkel afgebouwd.