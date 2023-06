Belgische chemiebedrijf Solvay treft miljoenenschikking in Amerikaanse PFAS-zaak 

Meer dan dertig jaar heeft Solvay PFAS geproduceerd in zijn fabriek in West Deptford, in de staat New Jersey. PFAS is een verzamelnaam voor duizenden chemische stoffen die van nature niet voorkomen en moeilijk of helemaal niet afbreekbaar zijn. Ze kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen.

De milieubeschermingsdienst van de staat New Jersey beval Solvay, net als andere bedrijven verantwoordelijk voor PFAS-vervuiling, in 2019 al om te saneren. Omdat het Belgische chemiebedrijf dat niet snel genoeg deed, startte de dienst een jaar later een rechtszaak.

Om die zaak af te kopen heeft Solvay een overeenkomst bereikt met het departement, zo lieten beide partijen vandaag weten. Volgens het akkoord zal het bedrijf 75 miljoen euro dollar betalen aan het departement voor "schade aan natuurlijke rijkdommen". Daarnaast hoest Solvay 100 miljoen dollar op die de dienst zal gebruiken voor claims van gedupeerden en het monitoren en saneren van bijvoorbeeld private waterputten in de ruime omgeving van de fabriek. De overheidsinstantie kan ook rekenen op een kostenvergoeding van 3,8 miljoen dollar. Alles samen goed voor bijna 179 miljoen dollar (164 miljoen euro).