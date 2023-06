StuBru tipt: deze artiesten mag je niet missen op Rock Werchter Dag 1

De indie singer-songwriter uit het Britse Newcastle werd opgepikt door de manager van Ben Howard in een café. Niet veel later rangschikte de BBC Fender bij de "Sound of 2018", als één van de nieuwelingen om in de gaten te houden.

Je kan Fender kennen van zijn meest bekende hit "Seventeen going under" (2021), een brief aan zijn 17-jarige zelf, toen zijn leven de foute richting uit ging. Muziek was zijn redding.