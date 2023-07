Tielt en Meulebeke principieel akkoord over fusie

Wat er in die overeenkomst staat wil de burgemeester nog niet kwijt, of toch niet in detail. "Er zijn een aantal investeringen besproken. Er was al een akkoord om gezamenlijk te kijken voor een nieuw zwembad. Meulebeke ging daar een derde van betalen, Tielt twee derden. Nu zal alles van éénzelfde budget komen. Dankzij de fusie krijgen we ook een financiële bonus van de Vlaamse Overheid, dus dat zou een stuk vlotter moeten gaan. Verder heb ik er ook altijd op aangedrongen dat Meulebeke zijn identiteit zou behouden. Dat de burgers van Meulebeke Meulebekenaars zouden blijven, zij het dan onder het grotere geheel van Tielt. We zullen er ook voor zorgen dat de belangrijkste gemeentelijke diensten in Meulebeke aangeboden blijven. Je zal dus niet per sé naar Tielt moeten voor je rijbewijs bijvoorbeeld of voor een nieuwe identiteitskaart."