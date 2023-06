Brokstukken van onderzeeër Titan aan land gebracht voor onderzoek

Een schip met de overblijfselen van de Titan meerde vanochtend aan in de haven van St. John's, in het oosten van Canada. Het zou onder meer gaan om een zijpaneel en mogelijk de neus van de onderzeeër. De stukken werden volgens de Canadese nieuwszender CBC met een kraan naar een vrachtwagen gehesen.

De Titan raakte eerder deze maand vermist toen hij afdaalde richting het in 1912 gezonken schip de Titanic. Pas later bleek dat er een implosie had plaatsgevonden. Na een dagenlange zoektocht werden er brokstukken van de onderzeeër op de zeebodem aangetroffen. Geen van de vijf inzittenden heeft de implosie overleefd.

Waarom het vaartuig bezweek onder de hoge druk diep in de oceaan, is niet bekend. Het onderzoek naar de Titan wordt uitgevoerd door de Amerikaanse en Canadese autoriteiten bevoegd met transportveiligheid. Ook de Amerikaanse kustwacht en de politie in Canada onderzoeken wat er mis is gegaan met de onderzeeër.