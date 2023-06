Man (61) uit Vosselaar krijgt 14 jaar cel in assisenproces rond "putdekselmoord" in Gierle, zoon (26) vrijgesproken

Meer dan zes jaar geleden, op 4 februari 2017, kwam Paul Boeye om het leven op de varkensboerderij in Gierle, die hij een jaar eerder had overgekocht van de zestiger. De zestiger was failliet gegaan en huurde daarna de boerderij van Paul Boeye. Hij beweerde dat het slachtoffer een zwaar putdeksel op zijn hoofd had gekregen toen hij een waterpomp in de put wilde controleren. Maar dat verhaal bleek niet helemaal te kloppen, want eerder had hij aan de echtgenote nog een ander verhaal verteld. Zo beweerde hij dat Boeye op de put was gesprongen, waarna het deksel verschoof en hij erin was gevallen. Ook aan de ambulancier vertelde hij een ander verhaal.