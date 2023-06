25 jaar aan wetenschappelijk onderzoek verloren omdat schoonmaker diepvries uitschakelt door "storend gebiep"

Het Rensellaer Polytechnisch Instituut in New York heeft een schoonmaakbedrijf aangeklaagd, nadat een poetser een koelkast met wetenschappelijke stalen had uitgeschakeld vanwege het "vervelende gebiep". Daardoor ging het resultaat van 25 jaar onderzoek volledig verloren. Volgens de universiteit heeft het bedrijf haar medewerkers onvoldoende opgeleid en is het daarom verantwoordelijk voor de schade.