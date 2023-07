Vallei van De Kleine Vondelbeek in Boutersem maakt meer ruimte voor mens, natuur en water

Ook de omgeving kan profiteren van de plannen van de gemeente. "We willen de sites van de scouts en korfbal van Boutersem opkuisen", aldus Vandebroeck. "Ook daar gaan we overmatige ontharding wegnemen. Zo worden ook die plaatsen aangenamer om samen te komen." De focus ligt voornamelijk op water. "We willen water langer vasthouden zodat het in de bodem kan dringen en niet meteen naar de riolering wordt afgevoerd. Op die sites werken we nauw samen met de eigenaars of gebruikers. Niet alles is gemeentelijke eigendom."