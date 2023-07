Van de basejump van Tom Cruise tot de glijbaan van Margot Robbie: vijf topfilms om de hete zomer door te komen

In tegenstelling tot "Top gun" (1986) kreeg de eerste "Mission: Impossible" (1996) al snel een vervolg. “Dead reckoning part one” is intussen al het zevende deel in de franchise. En het vervolg zouden we volgende zomer al mogen verwachten. Tenminste als de scenaristenstaking in Amerika niet te lang duurt, want op dit ogenblik is de productie tijdelijk stilgelegd.