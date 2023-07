Vernieuwing N42 tussen Wetteren en Zottegem uitgesteld door uitspraak Raad van State

Ook burgemeester Evelien De Both (N-VA) van Zottegem is ontgoocheld: "Deze uitspraak is slecht voor onze stad en de streek", reageert ze. "Het is in het algemeen belang dat deze weg wordt gemoderniseerd en veiliger wordt gemaakt. We moeten ook werk maken van een betere economische ontsluiting van onze streek."

"Het stuk richting Wetteren is oververzadigd voor wagens en vrachtwagens. Nu moet zowel het vrachtverkeer dat onze streek belevert als het vrachtverkeer dat vanuit Zottegem vertrekt, via een éénvaksweg naar de snelweg. Ook mensen die buiten onze stad werken staan dagelijks in de file tussen Zottegem en Wetteren. We gaan blijven pleiten voor de ontdubbeling van de N42", besluit De Both.